Генпрокурор Израиля обвинил Нетаньяху в коррупции

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит предъявил премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве по трем делам. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В частности, речь идет о незаконном получении главой правительства ценных подарков от крупных предпринимателей — австралийского миллиардера Джеймса Пакера и израильского кинопродюсера Арнона Милчена.

Второе дело касается переговоров между Нетаньяху и издателем ежедневной газеты «Едиот Ахронот» («Ежедневные новости») Арноном Мозесом. Премьер-министр якобы предложил бизнесмену содействие в принятии выгодных для него законов в сфере СМИ в обмен на лояльность его издания при освещении деятельности правительства.

Обвинения по последнему делу заключаются в том, что владельцу крупнейшей израильской телекоммуникационной компании Bezeq Шаулю Эловичу оказывались преференции в обмен на положительное освещение деятельности Нетаньяху на новостном портале Walla (подконтролен компании).

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Сообщается, что генпрокурор попросит Кнессет снять неприкосновенность с Нетаньяху, этот процесс может занять до 30 дней. Известно, что 21 ноября ожидается пресс-конференция Мандельблита. После этого Нетаньяху выступит с телевизионным обращением.

Это первый случай в истории Израиля, когда действующему премьер-министру предъявлены уголовные обвинения. Известно, что дело может привести к смещению премьера с должности решением Верховного суда страны, если он откажется покинуть пост добровольно. Партия Нетаньяху «Ликуд» уже называла дело политическим.

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