Тысячи израильтян выступили против неприкосновенности Нетаньяху

Массовые акции протеста против предоставления премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху неприкосновенности прошли в субботу, 25 мая, в Тель-Авиве. Об этом сообщает агентство Reuters.

Возмущение избирателей вызвало то, что Нетаньяху якобы пытался с помощью законодательных мер обеспечить себе иммунитет и таким образом избежать обвинений в коррупции. Противники премьера опасаются, что он урежет полномочия Верховного суда страны, чтобы тот не мог преследовать его по закону.

В митингах приняли участие тысячи жителей Израиля: организаторы заявили о 80 тысячах участников, фотограф Reuters оценил число пришедших в 20 тысяч. Отмечается, что ради массовой акции объединились сторонники всех оппозиционных партий страны, что для израильской политики — редкий случай.

Как сообщалось в феврале этого года, Нетаньяху собираются предъявить обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении властью. Премьер, пятый срок подряд не покидающий свой пост, называет начатые против него расследования «политической охотой на ведьм».

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