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Нетаньяху приказал нанести «массированный удар» по сектору Газа

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Премьер-министр и глава Минобороны Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ военнослужащим продолжать отвечать на ракетные обстрелы, наносимые с территории сектора Газа, передает ТАСС в воскресенье, 5 мая.

В частности, он дал указание наносить «массированные удары по террористическим элементам» в Газе. «А также направить к границе вокруг сектора дополнительные бронетанковые соединения, артиллерию и пехоту», — приводит его слова агентство.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль действует ради восстановления мира и безопасности своих жителей. Он также отметил, что палестинское движение ХАМАС, признанное в стране террористическим, понесет ответственность за свои действия и «заплатит очень высокую цену».

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что за сутки с территории сектора Газа по Израилю выпустили более 450 ракет, в ответ израильская армия нанесла удары по 220 военным объектам палестинцев. Он пояснил, что 150 выпущенных ракет были перехвачены системой ПВО «Железный купол», а 70 процентов снарядов разорвались в незаселенной местности.

Очередной обмен ударами между сторонами начался 4 мая. Изначально стало известно, что сектор Газа запустил 90 ракет в сторону Израиля. Отмечалось, что обстрел продолжался более часа. Израиль предпринял ответную атаку, задействовав танки и авиацию.

Обстановка на границе сектора Газа обострилась весной 2018 года после того, как мирный протест перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками. Акция была приурочена ко Дню Накба — исходу с территории, где в 1948 году было создано Государство Израиль.

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