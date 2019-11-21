Стало известно о неготовности регионов к новому порядку медосмотра водителей

Российские регионы не успели закупить нужное количество реактивов для массового анализа крови на содержание карбогидрат-дефицитного трансферина (CDT) — с 22 ноября это будет необходимо для получения или обмена водительских прав. О проблемах рассказали несколько источников в субъектах и администрации президента России, передает Znak.com.

CDT — тест, с помощью которого определяется регулярная алкогольная нагрузка. По новым правилам, он необходим, чтобы выявить тех, кто доходит до состояния опьянения ежедневно. Как рассказали собеседники издания, проблема заключается в том, что раньше подобные тесты использовали в судебно-медицинской практике, а на миллион взрослых совершалось примерно 100 исследований в год. Отмечается, что за 2018 год медучреждения сделали меньше проб, чем потребуется «на квартал региону размером со Смоленскую область».

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Реагенты можно закупить, чем и занимаются на местах, однако на это потребуется время и деньги. Отмечается, что они недешевые — некоторые поступают из-за границы.

Согласно «Методике диагностического тестирования на предмет хронического злоупотребления алкоголем» Московского научно-практического центра наркологии, для тестирования крови на CTD нужно девять ингредиентов. Пять из них покупают по одному-два набора на год (с расчетом на 50-100 тестирований в день). Источники в медицинской сфере уточнили, что регионам нужно будет также закупить аппараты для проведения CDT, которые стоят от 7 миллионов до 15 миллионов рублей.

Ранее Минздрав принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром Вероникой Скворцовой и отправлен на государственную регистрацию. Отмечается, что планируется дополнительно проанализировать методы, которые используются для медицинского освидетельствования, чтобы обеспечить их эффективность «при адекватном ценообразовании» в регионах.

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