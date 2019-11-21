Польша приготовилась к вредительству «Газпрома»

Польская нефтегазовая компания PGNiG работает над первой в стране установкой для сушки природного газа. Глава PGNiG Петр Вожняк объяснил, что так компания намерена справиться с диверсией со стороны «Газпрома», если тот попытается испортить топливо, сообщает «Польское радио».

В 2016 году, по словам Вожняка, российская компания добавила в газ воду, из-за чего тот стал непригодным для использования. Установка, позволяющая справиться с проблемой, в настоящее время есть только в Германии, но к середине декабря Польша сможет сушить газ самостоятельно.

Материалы по теме Всех переиграли Польша решила обхитрить Россию: она купит газ у США и продаст Украине

Также глава PGNiG заверил граждан Польши, что страна полностью готова к возможным проблемам с поставками российского газа. Для этого компания накопила в хранилищах запасы газа.

Ранее он отмечал, что за год Польша переплачивает «Газпрому» четверть миллиарда долларов. Варшава продолжит в судебном порядке требовать снизить цену на газ в ближайшие три года, когда контракт с российской компанией еще будет действовать, но после 2022-го откажется от его продления.

В 2012 году Польше удалось снизить стоимость газа на 10 процентов. В 2015-м PGNiG захотела новую скидку. Россия отказалась пойти навстречу, и компания подала иск в Стокгольмский арбитраж. Предварительное решение по иску обе стороны расценили как свою победу. Тем не менее в октябре 2018 года «Газпром» обжаловал промежуточное решение.

После отказа от российского газа Польша полностью перейдет на обеспечение сжиженным природным газом и поставки газа из Норвегии по строящемуся газопроводу Baltic Pipe. Также она хочет поставлять на Украину до шести миллиардов кубометров газа. При этом эксперты считают, что Польше для этого придется обратиться к России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!