Стала известна причина исчезновения российского футболиста

Российский нападающий турецкого «Анкарагюджю» Заур Садаев разорвал трудовые отношения с командой из-за долгов по зарплате. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

30-летний форвард несколько месяцев не получал денег. Первоначально его контракт был рассчитан до июня нынешнего года.

20 ноября сообщалось, что игрок не вернулся в расположение «Анкарагюджю» после перерыва в чемпионате на матчи сборных и не отвечает на звонки. Об этом заявил тренер команды Мустафа Каплан.

Садаев подписал контракт с «Анкарагюджю» в феврале этого года. Он выступал в клубе на правах аренды. До этого он играл за грозненский «Ахмат», польские «Лехию» и «Лех», а также израильский «Бейтар». В его активе победа в чемпионате Польши. Садаев принадлежит «Ахмату». Контракт форварда с грозненцами истекает летом 2021 года.

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