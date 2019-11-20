Российский футболист исчез

Российский футболист Заур Садаев, выступающий за турецкий «Анкарагюджю», не выходит на связь с клубом. Об этом рассказал главный тренер команды Мустафа Каплан, слова которого приводит Sport Arena.

Каплан отметил, что Садаев уехал из расположения «Анкарагюджю» перед перерывом на матчи национальных сборных, а теперь до него не могут дозвониться. «Ему придется объясниться перед фанатами», — заявил тренер.

Футболист, имеющий российский паспорт, никогда не вызывался в состав сборной. Состав «Анкарагюджю» он пополнил в феврале 2019 года на правах аренды, а летом подписал полноценный контракт. В этом сезоне он провел в составе команды десять матчей, в которых не отметился результативными действиями. Клуб идет на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата.

Садаев до переезда в Турцию играл за грозненский «Ахмат». Также он известен по выступлениям за польские клубы «Лехия» и «Лех».

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