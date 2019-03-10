Футболист прыгнул через рекламный щит после гола и исчез

@globoesportecom / Twitter

Футболист японского «Консальдо Саппоро» Андерсон Лопес отпраздновал гол в ворота команды «Шимизу С-Пульс», перепрыгнув через рекламный щит. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте globoesporte.

Спортсмен отличился четырежды и принес своему клубу победу — 5:2. После одного из голов бразилец перепрыгнул через барьер и внезапно исчез из кадра. Оказалось, что земля за щитом была на несколько метров ниже, чем на поле, о чем Лопес не знал. В результате он упал и получил повреждение, однако сумел закончить встречу.

Для Лопеса эта игра стала первой в составе «Консальдо Саппоро».

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