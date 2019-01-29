Итальянский тренер отправил коллегу в нокаут ударом головой

@teoocchiuto / Twitter

Главный тренер итальянского «Луккезе» Джанкарло Фаварин получил дисквалификацию на пять месяцев за удар тренера «Алессандрии» в матче Серии С. Видео драки появилось в Twitter-аккаунте журналиста Маттео Осхиуто.

В концовке встречи футболисты «Луккезе» сумели отыграть два гола и завершить матч вничью — 2:2. Фаварин подошел к помощнику главного тренера соперника Гаэтано Манчино и ударил его головой в лицо. Тот упал на газон и долго не мог прийти в себя. Фаварин объяснил поступок тем, что со скамейки «Алессандрии» в него плевались и оскорбляли.

«Луккезе» занимает 16-е место в Серии С.

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