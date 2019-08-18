Глушаков захотел избавиться от образа «демона»

Российский хавбек «Ахмата» Денис Глушаков раскритиковал журналистов за придание ему негативного образа. Слова 32-летнего полузащитника приводит «Чемпионат.com».

Глушаков отметил, что перестал верить СМИ. «Сделали из меня изгоя, демона и нехорошего человека. Раздули мыльный пузырь. Устроили небольшое шоу», — заявил футболист. Ряд анонимных Telegram-каналов распространили информацию о конфликте Глушакова с нынешним тренером «Ахмата» Разидом Рахимовым.

Игрок признал, что готов предъявить свою версию событий, чтобы положить конец слухам. Он отметил, что в первую очередь хочет выступать за клуб, но в дальнейшем планирует дать интервью.

Глушаков перешел в «Ахмат» из московского «Спартака». По информации СМИ, хавбек повлиял на скандальный уход из стана красно-белых итальянского специалиста Массимо Карреры. Кроме того, пресса активно освещала личную жизнь футболиста: в частности, его бракоразводный процесс.

Глушаков выступал в «Спартаке» с 2013 года. Вместе с клубом он стал чемпионом России по итогам сезона-2016/2017.

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