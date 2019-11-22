Родственники изувеченного мотоциклиста не дождались врачей и похоронили его

В Гайане родственники забрали и похоронили попавшего в аварию мотоциклиста до того, как его смерть официально подтвердили. Об этом сообщает сайт Kaieteur News.

Лобовое столкновение двух мотоциклов произошло на территории церкви в регионе Рупунуни в субботу, 16 ноября. В результате произошедшего 25-летний Болдуин Уилсон получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу очевидцами. Бездыханное тело 31-летнего Бена Агилара сейчас же забрали родственники.

Приехавшие на место столкновения полицейские были удивлены, когда не нашли тело мотоциклиста, и отправились к дому, где жил Агилар. Его семья заявила, что отнесла мужчину домой и сразу похоронила его на заднем дворе, так как в этом регионе принято немедленно хоронить умерших.

Полицейским пришлось эксгумировать тело и доставить его в госпиталь, где врачи констатировали смерть мотоциклиста. Мужчине будет проведено вскрытие, чтобы установить, что именно стало причиной его гибели. Пока доктора не могут сказать точно, был ли он мертв на момент похорон.

Ранее сообщалось, что из-за путаницы с надгробными плитами на сингапурском кладбище Чоа Чу Канг люди почти 40 лет ходили скорбеть на могилы чужих людей, а не своих родственников. Это выяснилось, когда тело бабушки 50-летнего сингапурца эксгумировали, чтобы освободить место для новых мертвецов, и нашли в могиле не принадлежавшие женщине мягкие игрушки, ожерелье и цветные карандаши.

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