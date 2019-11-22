Британию сочли оккупантом

Премьер-министр Маврикия Правинд Джагнот назвал Великобританию колониальным оккупантом из-за отказа вернуть острова Чагос в Индийском океане. Об этом сообщает Daily Mail.

«Великобритания не подчинилась решению ООН, ведя себя как незаконный колониальный оккупант», — подчеркнул лидер Маврикия. Речь идет о резолюции Генассамблеи от мая 2019 года, по которой она потребовала от Лондона в течение полугода отозвать свою администрацию с Чагоса. За нее проголосовали 116 государств.

После получения Маврикием независимости в 1968 году Великобритания продолжила контролировать Чагос — что нарушало Декларацию ООН «О предоставлении независимости колониальным странам и народам». Большинство членов ООН рассматривает архипелаг Чагос как часть Маврикия. С 1973 года на одном из островов Диего-Гарсия находится действующая крупная военная база США.

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