Четверть «Детского мира» продали

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продали неназванным инвесторам 23,7 процента акций «Детского мира». Стоимость одной акции составила 91 рубль, так что за весь пакет компания выручила 15,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении на сайте АФК «Система».

После этой сделки доля АФК «Система» составляет 33,4 процента, а РКИФ — девять процентов. Организаторами размещения выступили Goldman Sachs International, «Сбербанк КИБ», UBS Investment Bank и «ВТБ Капитал».

В «Системе» утверждают, что большинство покупателей представляют инвестиционные фонды из Великобритании, континентальной Европы и США, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Продать часть акций РКИФ и «Система» планировали еще в декабре прошлого года, но тогда речь шла только о пакете в 6,3 процента. Первичное размещение акций компании состоялось в начале 2017 года. Тогда ретейлер, управляющий 710 магазинами в России, Казахстане и Белоруссии, выручил 18,4 миллиарда рублей.

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