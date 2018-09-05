Сенатор Керимов нацелился на «Детский мир»

Структуры сенатора Сулеймана Керимова собираются приобрести контрольный пакет сети «Детский мир» у АФК «Система», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к сделке.

«Системе» принадлежит 52,1 процента акций «Детского мира». По экспертным оценкам, весь пакет обойдется Керимову в 45,81 миллиарда рублей.

Сообщалось, что сенатор заинтересовался покупкой контрольного пакета «Детского мира» около года назад. В ноябре 2017 года после задержания Керимова во Франции по подозрению в уклонении от уплаты налогов процесс остановился. В июне этого года обвинения были сняты и переговоры возобновились.

По оценкам Ipsos Comcon, в 2017-м оборот российского рынка детских товаров составил 525 миллиардов рублей. Прогнозируется, что в 2018 году оборот может подняться до 530 миллиардов рублей, а к 2021-му достичь 547 миллиардов рублей. «Детский мир», по собственной оценке, по итогам 2017 года занимал 20 процентов рынка, годом ранее — 17 процентов.

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