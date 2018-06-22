США захотели ввести санкции против еще одного российского олигарха

Американские конгрессмены попросили главу Минфина США Стивена Мнучина и госсекретаря Майка Помпео проверить, не попадают ли действия российского бизнесмена Владимира Евтушенкова и его компаний под критерии закона об антироссийских санкциях. Письмо опубликовано на сайте члена Конгресса Илианы Рос-Лейтинен.

В нем, в частности, отмечается, что Евтушенков упомянут в «кремлевском докладе» Минфина, а акции подконтрольного АФК «Система» сотового оператора МТС торгуются на Нью-Йорскской фондовой бирже. Указывается, что оператор обвинялся в причастности к коррупционной деятельности в Узбекистане, в том числе со стороны США.

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Кроме того, по словам конгрессменов, компании Евтушенкова участвовали «в масштабных инвестиционных и строительных проектах в Крыму». В частности, они приводят слова президента России Владимира Путина о том, что бизнесмен «будет строить многопрофильные лечебные заведения и в Севастополе, и в Республике Крым».

В январе Минфин США представил Белому дому «кремлевский доклад», который во многом повторял список богатейших россиян по версии журнала Forbes. В него вошли 210 человек. Попадание в список не означало введение ограничений против фигурантов доклада, однако предприниматели столкнулись с неформальными ограничениями.

В начале апреля США ввели новые санкции, которые коснулись российских олигархов, чиновников и топ-менеджеров государственных компаний. В частности, под ограничения попали фигуранты «кремлевского доклада» Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Сулейман Керимов.

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