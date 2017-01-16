«Детский мир» выведут на Московскую биржу

Розничная сеть супермаркетов товаров для детей «Детский мир» официально сообщила о планах по первичному размещению акций (IPO) на Московской бирже. Об этом сообщает в понедельник, 16 декабря, Rambler News Service со ссылкой на заявление ретейлера.

«Компания подала заявление на Московскую биржу о переводе акций в первый уровень по итогам предложения и при условии выполнения требования к минимальному количеству акций в свободном обращении (free-float) в размере 10 процентов», — говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время ценные бумаги допущены к торгам на Московской бирже и включены в третий уровень списка под тикером DSKY.

Организаторами IPO выступают банки Credit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley, а также Sberbank CIB и UBS Investment Bank. Свои акции к размещению предложат российско-китайский инвестфонд, менеджмент компании и АФК «Система» (является основным акционером сети).

«Детский мир» работает в России и Казахстане. На конец 2016 года сеть насчитывала более 500 магазинов, около 50 из которых работают под брендом ELC. Выручка компании в 2015-м составила 60,5 миллиарда рублей.