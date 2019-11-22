Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе

Народная артистка СССР и президент МХАТа Татьяна Доронина обратилась к российскому президенту Владимиру Путину в связи с ситуацией, сложившейся в театре. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 22 ноября.

В Кремле прошло вручение государственных наград. Сама Доронина получила орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, а после церемонии пообщалась с политиком. Как рассказал сопровождавший ее актер Андрей Чубченко, Доронина в ходе беседы с Путиным выразила обеспокоенность тем, что многие из ее любимых артистов МХАТа лишаются ролей и надбавок, без которых их заработная плата составляет всего 25 тысяч.

Летом актеры театра записали видеообращение с требованием вернуть на должность худрука Татьяну Доронину. По словам актрисы Лидии Матасовой, Доронину вынудили подписать соглашение об уходе с поста худрука театра. «Дело в том, что ее, по сути, обманули, когда в декабре ей предложили стать почетным президентом, а должность худрука-директора занял Эдуард Бояков», — пояснила Матасова. Она отметила, что против нового руководства выступают около 30 человек из труппы.

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