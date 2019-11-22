Умерла актриса из «Теории Большого взрыва»

Американская актриса Джейн Гэлловэй Хейтц скончалась в штате Иллинойс. Об этом сообщает Mirror в пятницу, 22 ноября.

Причина смерти не уточняется. Родственники артистки призвали соболезнующих пожертвовать деньги Американской кардиологической ассоциации или же Американской диабетической ассоциации.

Хейтц было 78 лет. Ее похороны состоятся 30 ноября.

Джейн Гэлловэй Хейтц снялась в таких сериалах, как «Теория Большого взрыва», «Побег», «Скорая помощь», «Лузеры» и «Анатомия страсти», а также появилась в американской версии «Бесстыжих». В полнометражном художественном кино она дебютировала в 1999 году, сыграв в фильме Дэвида Линча «Простая история».

13 ноября стало известно о смерти актрисы Вирджинии Лейт, звезды первого фильма Стэнли Кубрика «Страх и вожделение». Артистке было 94 года.