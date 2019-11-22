В Госдуме отреагировали на увольнение назвавшей горожан «мразями» чиновницы

Облеченный властью человек «даже в праведном гневе» должен следить за своим лексиконом. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Валуев, комментируя слова чиновницы из Петрозаводска, которая назвала горожан «мразями», передает Daily Storm в пятницу, 22 ноября.

«Увольнение с работы по причине какого-то высказывания, по-моему, в Трудовом кодексе никак не обозначено, для этого нужно найти какие-то причины, которые формально соответствовали бы увольнению», — сказал он.

20 ноября начальница управления культуры городской администрации Анна Лесонен написала эмоциональный пост, в котором резко высказалась в адрес граждан, которые выбрасывают мусор мимо контейнеров. На следующий день в пресс-службе мэрии анонсировали увольнение чиновницы. До 25 ноября она находится в отпуске.

Сама Лесонен, комментируя инцидент, назвала свое поведением нормальным. Также она отметила, что любит свой город.

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