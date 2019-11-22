Украина застыла между США и Китаем в продаже ведущей компании

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) еще на два месяца отложил решение по заявке китайских компаний Skyrizon и Xinwei на покупку ведущего украинского производителя авиационных двигателей «Мотор Сич», сообщает портал деловых новостей UBR. Против этой сделки активно выступают США.

О таком решении сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев. Он указал, что с просьбой об отсрочке для подачи дополнительных документов выступил «Укроборонпром», который еще этим летом заявил о намерении приобрести 25 процентов акций компании.

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Skyrizon и Xinwei Group уже купили более 50 процентов акций «Мотор Сич», но сделку должен одобрить АМКУ. Заявка была подана 7 июня, и ожидалось, что решение вынесут 22 июля.

В компании утверждают, что после разрыва отношений с Россией им необходимы рынки сбыта, и Китай — один из них. Однако США пытаются отговорить Киев от такой сделки, подозревая, что Пекин получит доступ к значимым оборонным технологиям.

Переубедить украинские власти в августе пытался советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон (больше не занимает эту должность). Позднее стало известно, что на покупку завода претендует основатель частной военной компании Blackwater и неофициальный советник президента США Дональда Трампа Эрик Принс.

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