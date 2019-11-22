Разработчик объяснил появление украинского Крыма в чеченской соцсети

Социальная соцсеть Mylistory, разработанная в Чечне и позиционирующая себя как патриотическая альтернатива западным проектам, включила Крым в состав Украины по ошибке. Об этом ТАСС сообщил разработчик мобильного приложения Магомед Эсханов.

Программист подтвердил, что Крым был указан только как территория Украины, и назвал это ошибкой сторонней библиотеки. «Ошибку мы уже исправили, буквально несколько часов назад. Когда в приложение внедрялась библиотека с городами, странами и так далее, мы сами города и страны не вписывали», — пояснил он.

По словам разработчика, в Mylistory действовала библиотека, созданная сторонним человеком. «Должна была своевременно обновляться, но просто тот человек своевременно этот момент не устранил, потому такое произошло», — добавил Эсханов.

Соцсеть Mylistory известна как чеченский аналог Instagram. В новое приложение одним из первых перешел глава республики Рамзан Кадыров. Это произошло в декабре 2017 года после блокировки его аккаунтов в Instagram и Facebook.

Программа в настоящее время доступна в App Store и Google Play, ее разработчиком указан Магомед Эсханов. В описании функции приложения схожи с Instagram: публикация фото и видео, редактирование снимков, подписки на аккаунты пользователей, репосты постов других юзеров.

Крым и Севастополь вошли в состав России после референдума, который прошел в 2014 году. Украина и подавляющее большинство стран мира не признали его итоги и считают полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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