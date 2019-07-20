Российское посольство показало карту с украинским Крымом

Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.

В подписи к посту пресс-служба посольства процитировала министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сравнивал военные расходы НАТО и России указывал на агрессивную политику альянса по отношению к Москве. Карта сопровождалась подписью: «Россия хочет войны. Посмотрите, как близко они расположили свою страну к нашим военным базам». Крым на карте был закрашен таким же цветом, как и украинская территория.

На пост обратил внимание МИД Украины. Ведомство поблагодарило российское посольство за признание очевидного факта и заявило, что ждет того же самого от других государственных учреждений в России.

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 19 июля 2019, 13:37

Посольство Украины в Великобритании также сделало репост публикации и поблагодарило российских коллег.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

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