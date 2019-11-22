«Темного рыцаря» обвинили в попытке развалить партию Зеленского

Анонимные Telegram-каналы обличительного характера пытаются раздробить парламентское большинство фракции «Слуга народа». Об этом заявил руководитель президентской партии Александр Корниенко в интервью украинскому изданию «НВ».

На вопрос журналиста о том, кто в партии Владимира Зеленского «Слуга народа» может вести Telegram-канал «Темный рыцарь», на котором появляется внутрифракционная информация, Корниенко ответил, что «по приколу» часто спрашивают об этом депутатов Александра Дубинского и Максима Бужанского, которые известны активностью в социальных сетях.

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Глава партии признал, что в Telegram-канале много информации соответствует действительности, однако «акценты часто изменены». «Прослеживается линия: ничего у них не получится, дохлое дело», — отметил Корниенко. При этом он рассказал, что есть также ряд иных, не очень распространенных каналов, где также появляются «инсайды изнутри фракции».

Отвечая на вопрос о том, выгонят ли тех, кто пишет под псевдонимом «Темный рыцарь» или распространяет внутрипартийную информацию, Корниенко заявил, что это будет решаться фракцией после того, как человек объяснит свои мотивы.

«Я не знаю, как бы я в таком случае проголосовал. При этом у "Темного рыцаря" присутствует мотив: развалить все. Возможно, это маневр, чтобы держать нас в тонусе», — заявил руководитель «Слуги народа». Он добавил также, что «держать в тонусе» партию пытаются многие. «Некоторые — для того, чтобы развалить. Это, в первую очередь, идеологически враждебные силы, инспирированные извне», — сказал Корниенко.

В начале октября сообщалось, что некоторые члены фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины недовольны политикой партии и возмущаются рядом решений руководства. Первые разногласия начались при распределении должностей в комитетах. Из-за того что все происходило в экстренном режиме, руководство партии, по словам депутатов, пообещало компенсировать недовольным «моральный ущерб».

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