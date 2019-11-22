Коллеги случайно узнали о болезни репортера и стали массово молиться

Американский телерепортер Ник Васос (Nick Vasos) случайно отправил электронное письмо о своем плохом самочувствии всем сотрудникам телекомпании. Коллеги не проигнорировали его послание и ответили ему пожеланиями здоровья, а также запустили в сети флешмоб, посвященный Васосу. Об этом они рассказали в Twitter.

На инцидент обратил внимание диджитал-директор Nexstar Media Group Остин Келлерман (Austin Kellerman). «Ник заболел — это теперь моя любимая история», — заявил он и приложил к публикации несколько скриншотов из писем коллег. Те желали Васосу всего наилучшего и обещали молиться за его здоровье. «Никогда не был настолько доволен во время разбора почты», — поддержал Келлермана его коллега.

Журналисты из всех штатов принялись в шутку выражать поддержку Васосу и желать ему скорейшего выздоровления. Некоторые из них даже упомянули его в телеэфире и заявили, что не могут не думать о нем.

Многие также поддержали хештег #PrayersforNick (молитвы за Ника) и сопроводили его снимками горящий свечей и портретов Васоса.

Ранее колумнист издания The Washington Post Макс Бут (Max Boot) попал под шквал критики коллег и читателей, когда предположил, что известный террорист не был трусом. Под давлением общественности ему пришлось отредактировать оригинальный материал.

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