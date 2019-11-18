Журналистка из Москвы ушла в храм и пропала

В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова. Как передает РИА Новости со ссылкой на коллег девушки, она ушла в храм и не вернулась.

Игнатова ушла из дома 17 ноября. Она не брала с собой документы, мобильный телефон и деньги. С тех пор о журналистке ничего не известно. В ночь на 18 ноября ее мать связалась с коллегами и сообщила, что девушка не вернулась.

Коллега Игнатовой Георгий Спиров подтвердил, что она не вышла на работу. По его словам, никакой информации о местонахождении девушки пока не поступало. «Пытаемся что-то узнать, но безуспешно», — заключил он.

Ранее в Екатеринбурге пропал журналист агентства Ura.ru Александр Поздеев. Сообщалось, что он исчез по дороге на работу. Спустя сутки его нашли. Глава пресс-службы главка МВД по Свердловской области тогда заявил, что сотрудник СМИ «жив и здоров».

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