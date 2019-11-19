Пропавшую журналистку нашли свернувшейся клубком за православным храмом

Пропавшую журналистку агентства «Интерфакс» Маргариту Игнатову нашли в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

По словам источника в правоохранительных органах, Маргарита укрылась у хозяйственной постройки за храмом, свернувшись клубком, и повторяла «Мне это кажется», отмахиваясь от пытающихся помочь ей медиков и полицейских.

«Скорее всего, депрессия. Она эти два дня жила под зданием», — заявил источник радиостанции.

Игнатова пропала в воскресенье, 17 ноября. Не взяв с собой телефона, денег и документов, она ушла в храм рано утром. С тех пор ее никто не видел. Позднее коллеги сообщили, что она не вышла на работу. Утром 19 ноября по факту пропажи журналистки было возбуждено уголовное дело.

В сентябре в Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru Александр Поздеев. Он бесследно исчез по дороге на работу. Спустя сутки его обнаружили живым и здоровым.

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