Российский журналист пропал по дороге на работу

В Екатеринбурге журналист агентства Ura.ru Александр Поздеев пропал по дороге на работу. Об этом сообщает ТАСС по ссылкой на начальника пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

По его словам, полиция взяла эти данные на контроль, будут проведены проверочные мероприятия. «Сейчас важно, чтобы человек нашелся», — заключил Горелых.

Поздеев бесследно исчез днем 23 сентября между двумя и тремя часами дня по местному времени. Он выехал из дома на работу на автомобиле марки Renault, после этого никакой информации о нем не поступало. Телефоны журналиста отключены, машина пропала.

В июне в США пропал известный автомобильный журналист Дэйви Джонсон (Davey Johnson). Он готовил репортаж для журнала Motorcyclist о тест-драйве мотоцикла Honda. С тех пор, как он взял транспортное средство, никто не видел его. Позднее выяснилось, что он стал жертвой несчастного случая.

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