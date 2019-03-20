Российский журналист сообщил об угрозах от охранников «Газпрома» и пропал

Оператор, сотрудничающий с новостным порталом 47news, пропал во время съемки во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщили представители редакции.

Издание утверждает, что стрингер стал жертвой нападения охранников логистического центра «Газпрома» в поселке Лесное. Известно, что они забрали у него технику, удерживали его и угрожали.

Перед исчезновением журналист созванивался с сотрудниками редакции. На сохранившейся аудиозаписи, доступной на YouTube, слышны угрозы: «Сейчас вон утоплю...» — кричит на оператора собеседник.

Сотрудники 47news передали информацию о произошедшем в правоохранительные органы.

Логистический центр «Газпрома» вызывает большой интерес сотрудников СМИ из-за рекордных затрат на строительство — сумма достигла 15 миллиардов рублей. Несмотря на дороговизну проекта, строители не успели сдать объект в запланированный срок.

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