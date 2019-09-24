Найден пропавший российский журналист

Найден пропавший ранее в Екатеринбурге журналист Ura.ru Александр Поздеев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

Руководитель пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что Поздеев жив и здоров. Он добавил, что поисковые мероприятия прекращены. Горелых отметил, что журналисту придется позже приехать в отдел полиции и пояснить, где он находился все это время.

23 сентября сообщалось о пропаже Поздеева. Он выехал на работу на своем автомобиле между двумя и тремя часами дня. Телефон журналиста был отключен, машина пропала. Заявление о пропаже подала жена Поздеева. В СК начали доследственную проверку, руководство МВД взяло дело на контроль.

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