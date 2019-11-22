На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов

На втором маршруте центрального Московского диаметра (МЦД-2) и на Рижском направлении железной дороги произошел сбой. В Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) сообщается, что движение уже восстановлено.

Отмечалось, что поезда следовали с увеличенным интервалом в направлении Москвы со стороны Нахабино. В настоящий момент на МЦД-2 восстановлен интервал в шесть минут.

О запуске МЦД в Москве сообщалось ранее, 21 ноября. Новое наземное метро объединяет формат пригородных электричек и столичного метро. МЦД-1 проходит через города Одинцово, Долгопрудный и Лобня. 2-я линия соединяет Нахабино и Подольск. Сообщалось, что с запуском МЦД-1 и МЦД-2 количество поездов увеличится в три раза.

По диаметрам курсируют поезда «Иволга», которые оснащены бесплатным Wi-Fi, розетками для гаджетов, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха. Оплатить проезд можно картой «Тройка».

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