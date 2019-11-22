Появилось видео с собирающимся расстрелять полицейских россиянином

В Сыктывкаре доставленный в отдел полиции мужчина чуть не расстрелял сотрудников, но в его пистолете ТТ заклинил затвор. Видео опубликовал Telegram-канал Hue.

На кадрах видно, как задержанный вытаскивает из карманов личные вещи, а потом вынимает из заднего кармана пистолет, передергивает затвор, но тот не срабатывает. Его тут же обезоруживают полицейские.

Мужчину попал к полицейским после вызова бывшей тещи, с которой он поссорился. Женщина пожаловалась на угрозы и зятя забрали в полицию для дальнейшего разбирательства.

После неудавшейся попытки расстрела у задержанного изъяли 22 патрона, штык-нож и кастет. В отношении него возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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