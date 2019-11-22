Футболиста киевского «Динамо» обвинили в избиении несовершеннолетней

Защитник киевского «Динамо» и сборной Перу Карлос Самбрано обвиняется в нападении на двух девушек, одна из которых — несовершеннолетняя. Об этом сообщает издание Libero.

Одна из пострадавших утверждает, что 30-летний футболист ударил ее в лицо. Самбрано на тот момент был в окружении своих друзей. Инцидент произошел на вечеринке. Также, по словам пострадавших, существует видео, доказывающее вину игрока. Сам перуанец никак не прокомментировал обвинения.

Самбрано перешел в украинский клуб в 2018 году, однако так и не смог закрепиться в основном составе. Сезон-2018/2019 он провел в швейцарском «Базеле» на правах аренды. Также футболист известен по игре за казанский «Рубин», немецкие «Шальке» и «Айнтрахт».

За сборную Перу Самбрано выступает с 2008 года. На его счету 49 матчей и четыре гола.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!