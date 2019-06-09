Обвинившая Неймара в изнасиловании модель заговорила о его наркомании

Испанское издание AS опубликовало фрагмент из переписки модели Нажилы Триндади, обвинившей футболиста «Пари Сен-Жермен» в изнасиловании, с адвокатом.

По словам Тринидади, Неймар был пьян и находился под воздействием наркотиков, когда насиловал ее. «Я думаю, он наркоман. И он должен находиться в тюрьме», — написала модель. Также она заявила, что такие люди, как Неймар, представляют опасность для общества.

Об обвинении в адрес Неймара стало известно 2 июня. Триндади впервые выступила публично четыре дня спустя. Девушка обратилась в полицию, указав, что футболист изнасиловал ее 15 мая в Париже. Сторона игрока выступила с опровержением и допустила раскрытие их переписки с целью снятия подозрений. Неймар опубликовал видеозапись с женщиной, после чего в Бразилии на него завели уголовное дело.

Известно, что от работы с Тринидади отказались адвокаты из фирмы «Фернандес и Абреу». Юристы пообщались с предполагаемой жертвой и обнаружили нестыковки в ее показаниях.

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