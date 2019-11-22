В «Ксеньевском прииске» посчитали прошедшие обыски актом силового давления

В Чите и Москве прошли обыски в рамках уголовного дела против генерального директора компании «Ксеньевский прииск» Егора Литуева. Обыски в офисах компании в Москве провели сотрудники управления «Р» ГУЭБиПК МВД России, а в Забайкалье – УМВД России, сообщили «Ленте.ру» представители «Ксеньевского прииска».

Уголовное дело и обыски представители компании считают актом силового давления для разрешения корпоративного конфликта вокруг Итакинского месторождения золота в пользу Сергея Янчукова. Согласно закону о недрах, месторождение с разведанными запасами порядка 62 тонн относится к стратегическим и является одним из крупнейших в России.

«В ходе проведения обысков в офисе в Забайкалье никаких документов изъято не было, а в обособленном подразделении в Москве изъяты документы, которые давно находятся в материалах многочисленных арбитражных дел. Оперативники искали беспроцентные договоры займа с Литуевыми и иными аффилированными с ними лицами. Однако такие документы изъяты не были, так как их просто не существует. Все следственные действия, по нашему мнению, производятся исключительно для оказания давления и остановки деятельности предприятия, так как проводятся повторно по одним и тем же адресам. Правоохранители оказались втянуты в бессмысленный акт силового давления», — рассказал «Ленте.ру» адвокат Дмитрий Тарасов, который сопровождал обыск.

Активность силовиков возрастает именно в тех ситуациях, когда конфликт вокруг Итакинского месторождения золота находится в выигрышной для Литуева фазе, заявили представители компании. По словам защитников Егора Литуева, сейчас арбитражное разбирательство пошло на второй круг и по состоянию дел на этот момент, суд вновь обязал Янчукова вернуть актив и выплатить неустойку. Более того, именно в день проведения обысков шел другой арбитражный процесс. По мнению защиты, сторона Янчукова, превышая свои полномочия, пытается сместить Егора Литуева с должности генерального директора прииска.

Сторона Сергея Янчукова уже трижды пыталась назначить на должность руководителя прииска своего представителя. 20 ноября 2019 года рассматривалось ходатайство стороны Сергея Янчукова о переносе дела в Забайкалье. Московский суд в ходатайстве отказал.

Суть конфликта, по версии защиты Литуева, заключается в том, что, компания «Мангазея» Сергея Янчукова, зятя украинского олигарха Леонида Черновецкого, договорилась с акционером актива — Виктором Литуевым — о приобретении лицензии. В августе 2017 года Янчуков получил операционный контроль над месторождением. По договоренности сторон, он должен был выплатить стоимость компании и закрыть сделку, но сделать это отказался. Год спустя, Янчуков, в ответ на законные требования Литуева, отказался возвращать актив. Виктор Литуев обратился с иском в арбитраж. Истец требовал вернуть все переданные авансом активы. Суд первой инстанции в иске отказал, но апелляционная инстанция обязала Янчукова вернуть актив рыночной стоимостью 100 миллионов долларов и выплатить неустойку.

Именно на этом этапе и произошло первое силовое вмешательство в конфликт, утверждают защитники Литуева. В конце июня Егор Литуев был арестован и два месяца провел в СИЗО Читы. Ему было предъявлено обвинение по статье 160 УК России («Присвоение или растрата»). Виктор Литуев тогда заявил в СМИ о том, что арест сына был способом давления на него в корпоративном конфликте.

Представители «Ксеньевского прииска» неоднократно подчеркивали абсурдность обвинений. Ни к прииску, ни к другим субъектам права, о которых идет речь в уголовных делах, Янчуков отношения не имеет. И по этой причине он не может являться потерпевшим, утверждали они. Тем не менее, фабула уголовного дела, которое, кстати, возбуждено по заявлению Сергея Янчукова, построена на том, что Егор Литуев подозревается в хищении средств акционеров в размере более 125 миллионов рублей. Но в СМИ уже опубликованы документы из которых следует, что мимо Янчукова и без его ведома эти деньги, как и любые другие, пройти не могли.

Дело в том, что между компаниями Виктора Литуева и Сергея Янчукова был заключен договор займа, в который были включены два обязательных условия. Согласно им в компании «Ксеньевский прииск» был назначен финансовый контролер от Янчукова. А сам Янчуков ставил свою подпись на всех годовых отчетах «Ксеньевского прииска». Оба условия были соблюдены. Трудно сказать, как в таких условиях вообще возможно вывести деньги, утверждает защита Егора Литуева. Тем не менее, во время обысков 20 ноября правоохранители утверждали, что ищут доказательства.