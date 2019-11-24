Эксперт заявил о невозможности минимизировать медицинские риски пилотов

Риски, связанные со здоровьем пилотов, к сожалению, полностью минимизировать невозможно, несмотря на жесткие меры контроля за здоровьем летного состава, заявил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, комментируя экстренную посадку самолета Москва — Анапа в связи с сердечным приступом у второго пилота и последовавшей его смертью.

«Ну, что тут скажешь — событие в авиации, к сожалению, нередкое. Происходит такое как у нас, в России, так и за рубежом. Я бы сказал, что за границей почаще бывает — там летают более возрастные пилоты, более "либеральная" система медосвидетельствования, и более возрастной пилот находится под более высоким риском инфарктов и инсультов, — подчеркнул Роман Гусаров. — Даже несмотря на ежегодные медосвидетельствования — очень жесткие, у нас, например, пилоты жалуются, что из-за незначительных отклонений их могут списать. Так жестко подходят, чтобы минимизировать эти риски».

Но полностью исключить риски, по мнению эксперта, невозможно — развитие инфарктов, инсультов происходит так стремительно, и между каждым медосвидетельствованием за год многое может произойти. «Бывают такие изменения в организме редкие, что у него за полгода все сосуды забиваются, тромбофлебит там, другие заболевания, вызывающие резкое развитие патологий», — отметил Роман Гусаров.

Во время выполнения рейса SU1546 по маршруту Москва — Анапа внезапно ухудшилось самочувствие второго пилота, прокомментировали инцидент в» «Аэрофлоте». Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону для скорейшего оказания медицинской помощи. К самолету была вызвана скорая помощь, пилот был передан медикам. К сожалению, медикам спасти пилота не удалось, он скончался в машине скорой помощи.

«"Аэрофлот" выражает искренние соболезнования родным и близким. Мы скорбим вместе с вами. После дозаправки рейс был продолжен. Пассажиры обеспечивались согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании. Противопоказаний по медицинским показателям для выполнения полета у пилота не было. Накануне рейса Москва — Анапа 24 ноября пилот прошел обязательный медосмотр, никаких проблем со здоровьем врачами выявлено не было», — подчеркивается в сообщении перевозчика.

Кроме того, пилот в декабре 2018 года и через полгода в 2019 году проходил врачебно-летную экспертную комиссию (ВЛЭК), в рамках которой определяется годность по состоянию здоровью к летной работе. Пилот был признан годным и допущен к выполнению полетов.

«К состоянию здоровья пилотов гражданской авиации в России предъявляются одни из самых жестких требований в мире. При возникновении вопросов к состоянию здоровья пилот не допускается к выполнению полетов», — отмечается в сообщении пресс-службы авиакомпании.

