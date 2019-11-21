«Аэрофлот» повысит уровень NDC

Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» планирует в первом квартале 2010 года пройти сертификацию NDC (New Distribution Capability, протокол прямой дистрибуции билетов и дополнительных услуг) 4-го уровня. Об этом заявил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев в рамках форума «Транспортная неделя–2019», передает деловой авиационный портал АТО.ru

По словам Виталия Савельева, в настоящее время треть билетов «Аэрофлот» продает через интернет, в том числе при помощи NDC. «Около 220 миллиардов рублей мы получаем от продажи на сайте и на гаджетах. Мы сэкономили очень много денег, закрыли свои офисы на Пикадилли, на Елисейских полях. Потому что они не приносили никакого нам дохода, кроме затрат. Было престижно иметь там лейбл, название "Аэрофлот", но это было дорого для нас», — рассказал он.

Сертификация NDC 4-го уровня введена IATA в декабре 2018 года. В настоящее время такое одобрение есть у более чем 30 перевозчиков по всему миру, к примеру Lufthansa, United Airlines и Qatar Airways.

В России, сообщает портал, стандарт передачи данных NDC используют два перевозчика —- S7 Airlines и «Аэрофлот» (у обоих сертификация NDC 3-го уровня). Кроме того, о намерении внедрить NDC сообщали «Уральские Авиалинии».

Четвертый уровень NDC предусматривает полное управление предложениями и заказами и включает дополнительные сервисные сообщения, позволяя оперативно обмениваться уведомлениями между авиакомпаниями и туристическими агентами, в случае, когда в маршрут вносятся изменения.