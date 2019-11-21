«Аэрофлот» вошел в топ-25 компаний мира с лучшим клиентским сервисом

Крупнейший российский перевозчик «Аэрофлот» вошел в составленный Forbes топ-25 компаний в мире с лучшими практиками в сфере клиентского обслуживания. Каждая из этих 25 компаний со всего мира по-своему демонстрирует качество обслуживания клиентов, заслуживая их лояльность и удовлетворенность сервисом, отмечает издание.

Говоря об «Аэрофлоте», Forbes подчеркивает, что «у этой авиакомпании один из лучших подходов к клиентскому обслуживанию в России, так как перевозчик на постоянной основе в положительном ключе превосходит ожидания клиентов». «"Аэрофлот" предлагает огромный выбор питания на борту, бесплатную перевозку сверхнормативного багажа, а также подарки для детей на борту. Сотрудники всегда готовы прийти на помощь пассажирам и предложить персонализированный подход к решению любого вопроса», — говорится в статье.

В список также вошли: Сбербанк, крупнейшая в Новой Зеландии сеть продуктовых магазинов Countdown, шведская телекоммуникационная компания Telia, корейский универмаг Lotte, один из крупнейших модных ретейлеров Бразилии Passarela, авиперевозчик Turkish Airlines и многие другие.

