Умер последний в Малайзии суматранский носорог. Тело животного было обнаружено на острове Калимантан, сообщает The Guardian.

По его данным, самка носорога по кличке Иман страдала от рака. Местные зоологи надеялись, что животное проживет дольше, но знали, что оно испытывало сильную боль.

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За последние годы Иман несколько раз избегала смерти — у нее открывалось кровотечение, но зоологам удавалось его остановить. Специалисты также получили ее яйцеклетки для возможного размножения.

В мае сообщалось о смерти последнего в Малайзии самца суматранского носорога. Животное с поврежденной ногой обнаружили на плантации масличных пальм в 2008 году. Ученые полагали, что оно пострадало из-за ловушки, поставленной браконьерами. Носорогу дали кличку Там и поселили в заповеднике. Специалисты рассчитывали, что он станет первым участником программы по спасению суматранских носорогов, однако самец отказался спариваться с двумя самками, которых ему подыскали, и не оставил потомства. Причиной его смерти стал возраст: Таму было не менее 30 лет.

В прошлом суматранские носороги встречались в Индии, Бутане, Бангладеше, Мьянме, Лаосе, Таиланде, Малайзии, Индонезии и Китае. Браконьерство и вырубка лесов поставила вид на порог вымирания. Небольшая популяция, насчитывающая, по разным оценкам, от 30 до 100 особей, сохранилась только на острове Суматра.