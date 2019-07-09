Молодому носорогу привезли двух взрослых самок для обучения науке любви

Двух самок индийского носорога временно переместили из Берлинского зоопарка в голландский в надежде, что они научат молодого самца размножаться. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Смотритель семейного зоопарка Диренрийк, расположенного в Северном Брабанте, Йерун ван Маастригт (Jeroen van Maastrigt) сказал, что они приютили двух самок носорога по просьбе руководства Берлинского зоопарка, где сейчас проходит ремонт. Через два года животные вернутся домой, а на их место прибудет молодая самка.

Специалисты надеются, что 29-летняя Нараяни (Narayani) и 31-летняя Джханси (Jhansi) поладят с прибывшим на этой же неделе из Франции двухлетним носорогом по имени Генда (Gainda) и смогут научить его размножаться. На территории, где они будут жить, есть хорошие условия, чтобы вместить целую семью, и это единственное место в Нидерландах, которое подходит для рождения детеныша носорога.

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Обычно индийские носороги ведут уединенную жизнь, животным нужно привыкнуть друг к другу, поэтому самок и Генду сейчас держат отдельно. Однако у них уже была возможность познакомиться и обнюхать друг друга.

Как правило, самцы носорога начинают размножаться в семь-девять лет, а самки — на три года раньше. Беременность длится около 17 месяцев.

Всего в европейских зоопарках насчитывается около 70 носорогов. Сотрудники Диренрийка отметили, что для них большая честь принять в свой зоопарк представителей столь редкого вида.

В мае сообщалось о самце суматранского носорога из Малайзии, который скончался, не оставив потомства. Этот вид внесен в список вымирающих животных, ради спасения которых нужно принять меры.

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