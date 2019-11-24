Названо опасное для здоровья число чашек кофе в день

Ученые университета Южной Австралии выяснили, что употребление более шести чашек кофе в день может нанести вред организму. Результаты их исследований опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition, сообщает портал Focus Online.

Чтобы выяснить, как кофе влияет на здоровье, ученые обследовали 350 тысяч человек возрастом от 37 до 73 лет и пришли к выводу, что употребление шести и более чашек ежедневно увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний до 22 процентов, человек становится нервным, нагрузка на сердце растет и увеличивается риск инсульта или инфаркта. В то же время умеренное употребление кофе влияет на организм положительно.

Ранее кардиолог из Германии развеял мифы о влиянии кофе на сердце. По словам Хериберта Брюка, кофе не несет угрозы для здоровья сердца и не повышает давления, если потреблять его регулярно. Кроме того, кофеин может снизить риск развития онкологических заболеваний, деменции и диабета, отметил эксперт. Он добавил, что в день можно выпивать до четырех чашек кофе. Брюк также опроверг миф о пользе красного вина. По его словам, даже небольшое количество алкоголя в организме может вызвать аритмию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!