Сходившему к Скабеевой украинскому депутату принесли траурный венок

В Одессе активисты принесли траурный венок к офису депутата городского совета от «Оппозиционного блока» Богдана Гиганова, который 22 ноября выступил в передаче «60 минут» на российском телевидении. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает «Главред».

Здание офиса разрисовали надписями: «Штаб сепаратистов», «Россия — враг», «Вон из Украины».

Сам Гиганов опубликовал на своей странице в Facebook видео инцидента и написал, что порча фасада происходила на глазах полиции, которая никак не отреагировала.

Богдан Гиганов / Facebook

Депутат также ответил всем возмущенным его выступлением на российской телевидении: «Хватит учить меня жить! Идите в ж...у!!!». Гиганов отметил, что украинские законы не запрещают «посещение СМИ других стран», он не делал антиукраинских заявлений и сам «до мозга костей проукраинский».

Ведущая «60 минут» Ольга Скабеева в своем Telegram-канале также прокомментировала инцидент. «В пятницу к нам в программу приехал действующий депутат одесского горсовета Богдан Гиганов. Сегодня к его офису принесли траурный венок с лентой от "патрiотiв Украiни". Что-нибудь ещё рассказать вам про Украину?», — написала она.

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