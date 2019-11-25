Искрящийся стратегический бомбардировщик B-52H пошел морщинами

Появление напоминающих морщины складок на корпусе американского стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress, который во время вылета с Остравы (Чехия) в сентябре 2017 года заискрился, объясняется конструктивными особенностями самолета, сообщает The Aviationist.

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Американский журнал отмечает, что речь идет о короблении (вызванное неравномерным действием внутренних напряжений искажение формы) алюминиевой обшивки бомбардировщика, а не устаревании или неполадках самолета. Сообщается, что подобная особенность характерна и для некоторых других летательных аппаратов.

В ноябре The Aviationist назвал одной из возможных причин появления искр, исходящих из мотогондолы вблизи фюзеляжа B-52H Stratofortress, попадание в двигатель самолета птицы.

В октябре журнал сообщал, что Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт.

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