Возвращение пива на российские стадионы единогласно поддержали

Все ведущие футбольные клубы России поддержали законопроект о возвращении пива на стадионы. Об этом агентству «Р-Спорт» рассказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

По мнению парламентария, руководители клубов и болельщики понимают, что возобновить продажу пива на аренах важно. «Ведь это позволит самим клубам зарабатывать, значит, будут деньги на развитие инфраструктуры, на развитие детского спорта», — сказал Свищев.

Говоря о безопасности, депутат отметил, что в театрах допускается продажа алкоголя, в том числе крепкого, и при этом никаких инцидентов нет. Болельщики, по мнению Свищева, идут на футбол не для того, чтобы выпить. К тому же, подчеркнул политик, полиция и стюарды на стадионах «прекрасно обеспечивают безопасность».

Свищев — один из авторов вышеупомянутого законопроекта. В октябре сообщалось, что правительство России с незначительными замечаниями одобрило инициативу. Одной из причин такого решения назван положительный опыт продажи пива на стадионах во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории страны с 1 января 2005 года. Во время мундиаля в России пиво вернулось на стадионы в качестве исключения.

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