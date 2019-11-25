Сильный отлив в Азовском море объяснили

Николай Кондратов / YouTube

Сильный отлив Азовского моря на берегах Кубани произошел из-за ветрового сгона воды, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по Краснодарскому краю.

Накануне Азовское море впервые за десятки лет отошло от берега на 100 метров.

«Есть нагонная волна, а есть сгонная. Просто, видимо, слишком много ее согнало», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что в ведомстве заранее предупреждали о вероятности отхода воды.

Отток воды в море произошел несколькими днями ранее. Подобного явления не было несколько десятилетий. Это связали с сильным ветром, скорость которого достигала 20 метров в секунду. По данным администрации морских портов за 24 ноября, уровень Дона в разных его частях понизился от 88 сантиметров до почти полутора метров. После сгона воды в районе Таганрога, где обмелел залив, произошла песчаная буря.

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