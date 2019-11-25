Twitter заблокировал аккаунт российского проекта о хороших новостях

Авторы российского проекта «Хорошие новости», специализирующегося на распространении позитивной информации, заявили, что компания Twitter без объяснения причин закрыла доступ к их аккаунту в соцсети. Об этом сообщается в профиле проекта в Facebook.

«Twitter без объяснения причин приостановил действие учетной записи нашего проекта», — говорится в сообщении. При попытке зайти на страницу good_events_ указано, что аккаунт заблокирован.

По словам создателей проекта, поддержка Twitter не направила официального уведомления о причинах блокировки и не отвечает на запросы. «Проекту всего несколько месяцев, но только в октябре хорошие новости в Twitter получили более шести миллионов просмотров», — сообщили авторы.

В связи с блокировкой был создан резервный аккаунт — Восстановление справедливости «Хорошие новости». Временно посты проекта в Twitter будут публиковаться там.

Как сообщает ТАСС, подписчиками «Хороших новостей» были известные российские политики, в том числе министр культуры Владимир Мединский и глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, а также депутаты Госдумы и члены Общественной палаты.

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