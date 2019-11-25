Умерла спасшая Сталина и Черчилля советская разведчица-нелегал

Умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян. Об этом в понедельник, 25 ноября, в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) сообщили РИА Новости.

Как рассказали в СВР, Вартанян было 93 года. Она внесла большой вклад в добычу информации, необходимой для обеспечения национальных интересов и безопасности страны.

В 16-летнем возрасте Гоар вошла в антифашистскую группу своего будущего супруга и соратника — Геворка Вартаняна, вместе с которым в Иране вела активную разведывательную работу. В 1943 году принимала участие в операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции, когда была предотвращена попытка покушения гитлеровских спецслужб на Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля.

Восемь лет спустя супругов Вартанянов вывезли в СССР, а в 1956 году они закончили Ереванский институт иностранных языков. Затем много лет работали в экстремальных условиях во многих странах мира как разведчики-нелегалы под псевдонимами «Анита» и «Анри».

Заслуги Гоар перед родиной были удостоены орденов Красного Знамени, Отечественной войны II степени, а также многими другими медалями.

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