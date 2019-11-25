«Макдоналдс» выпустил свою валюту

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в честь 30-летия работы компании в России выпустила McDonald's-коины. Об этом говорится в заявлении, поступившем в «Ленту.ру».

Отмечается. что McDonald's-коины не являются криптовалютой — это памятные монеты, каждую из которых можно взять в руки и подержать. Тираж составит шесть миллионов экземпляров. Изготовлением монет займется российское АО «Гознак».

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Монеты будут с разным дизайном: с изображением картофеля-фри или слоганом «Вот что я люблю» с одной стороны и надписью «30 лет дружбы» — с другой. Получить коины можно с 25 ноября 2019 года по 5 января 2020-го при покупке большого «МакКомбо». До 31 января 2020 года коины можно обменять на один из продуктов «Макдоналдса».

В 2018 году компания провела аналогичную акцию, запустив валюту MacCoin. Ее выпуск приурочили к 50-летию «Биг-Мака». Валюта обеспечивалась «Биг-Маками»,а не реальными деньгами. Каждую монету до конца 2018 года можно было обменять на «Биг-Мак».

Компания открыла первый ресторан в России 31 января 1990 года — им стал работающий по сей день «Макдоналдс» на Пушкинской площади в центре Москвы. В первый день работы он обслужил 30 тысяч посетителей, что стало абсолютным рекордом для первого рабочего дня в истории компании.

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