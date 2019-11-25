Медаль чернокожего атлета с нацистской Олимпиады выставлена на аукцион

Золотая медаль, присужденная в 1936 году на Олимпийских играх в Берлине американскому легкоатлету Джесси Оуэнсу, выставлена на аукцион. Об этом сообщает The Mirror.

Стоимость награды оценивается примерно в два миллиона долларов.

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На Олимпийских играх, проходивших в Берлине в присутствии Адольфа Гитлера, чернокожий спортсмен, выступавший в составе сборной США, завоевал в общей сложности четыре золота. Какая именно медаль продается, не уточняется.

В 2013 году американский миллиардер Рон Беркл купил золотую медаль Оуэнса за 1,4 миллиона долларов. Цена стала рекордной для олимпийских трофеев. До этого момента самым дорогим считался серебряный кубок времен первых Олимпийских игр 1896 года, проданный в 2012 году за 865 тысяч долларов.

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