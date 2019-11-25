Украинского чиновника выгнали из бара за критику песен Газманова

На заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.

По словам Рубана, в заведении играли песни «Москва, звонят колокола» и «Офицеры». Чиновник попросил администрацию клуба «не ставить песни, пропагандирующие страну-агрессора и ее армию». «Меня выволокли на улицу без верхней одежды на глазах моей супруги. (...) Пока ехала полиция, отдельные представители охраны заведения и другие посетители угрожали мне физической и психологической расправой», — написал он.

Рубан также отметил, что прибывшие на вызов сотрудники правоохранительных органов не задержали охранников заведения и не составили протокол о правонарушении.

В сентябре прошлого года в украинском городе Днепр (до переименования назывался «Днепропетровск») предложили запретить песни российских исполнителей. По задумке авторов предложения, песни как российских артистов, так и украинских исполнителей, поддерживающих «российскую вооруженную агрессию против Украины», должны будут исчезнуть из общественного транспорта, учреждений культуры и отдыха, гостиниц, ресторанов и других общественных мест.

Однако мэр города Днепра Борис Филатов заявил, что решение о запрете российских песен на территории города не будет принято. «Во-первых, его невозможно исполнить. Во-вторых, мы не воюем с книгами и музыкой», — отметил он.

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