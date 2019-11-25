Девочка из Африки неудачно испытала стеклянный пол в московской школе

В московской школе №491 десятилетняя девочка из Ганы прыгала на стеклянном полу и провалилась с пятого на четвертый этаж. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в в правоохранительных органах.

По информации издания, из-за освобождения школьнице вместо обычного урока физкультуры пришлось посетить занятие по шахматам, которое проходило на пятом этаже. В кабинете был установлен стеклянный пол, на котором девочка решила попрыгать. В итоге она провалилась на четвертый этаж. Ребенка госпитализировали с ушибами и переломом руки.

Уточняется, что родителям девочки сообщили об инциденте. Семья прибыла в Россию из Ганы.

Ранее в омском городке Нефтяников восьмилетняя школьница выпала со второго этажа школы №82. Об этом рассказала мать пострадавшей девочки Мария Пяткова. Женщина сообщила, что врачи подозревают у ее дочери перелом грудного отдела позвоночника — Рита не может сидеть, а спать ей разрешили только без подушки.

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